Cuisiner un apéritif végétarien Saint-Molf

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

2025-11-13

Le temps d’un atelier d’1h30, rejoignez Lorine Hennebelle, cheffe nomade et designer culinaire, pour explorer l’univers de l’apéritif végétarien à base de produits bio soigneusement sélectionnés, locaux et de saison.

Après un court temps d’accueil et de présentation, où Lorine vous à découvrir sa cuisine, vous cuisinez quatre bouchées salées aussi créatives que savoureuses, inspirées des saisons. Un moment idéal pour apprendre à twister les classiques de l’apéritif avec des ingrédients végétaux, colorés et pleins de goût tartare de betterave au pamplemousse, nuggets de chou-fleur et leur sauce BBQ, rouleaux de printemps aux légumes marinés et sauce satey, mini tatins de poireaux, verrine de gaspacho, gressins accompagnés de brocamole ou encore »houmous » de haricots blancs au basilic…

Lorine vous partage ses astuces pour sublimer chaque bouchée, équilibrer les textures et mettre en valeur les produits du marché, dans une ambiance conviviale et détendue.

L’atelier se termine par une belle dégustation conviviale, accompagnée d’une boisson maison offerte par la cheffe. Une belle parenthèse gourmande à partager…

Tarif 55€ dégustation comprise

Contact hello@lorinehennebelle.fr .

Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

