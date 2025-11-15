Cuisiner un menu végétarien Saint-Molf

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Dans cet atelier, Lorine Hennebelle, cheffe nomade et designer culinaire, vous invite à découvrir une cuisine végétarienne joyeuse, locale, bio et de saison, inspirée par les étals des marchés et les cueillettes du moment.

Vous cuisinerez pendant 2h un menu végétarien composé d’un plat et d’un dessert tarte tatin salée aux carottes et cumin, chèvre frais et clémentine, polenta crémeuse aux champignons et légumes rôtis, burger froid steack végétarien, roquette et mayonnaise persillée, pavlova aux fruits rouges, poires rôtis à l’hibiscus et crumble, mochis au sésame noir…

Tout au long de l’expérience, Lorine vous partage ses astuces, ses inspirations et sa passion pour une cuisine végétale créative et accessible. Elle vous guide pas à pas, dans une ambiance conviviale et détendue.

L’atelier se termine par une belle dégustation conviviale, accompagnée d’une boisson maison offerte par la cheffe. Un moment de partage, de créativité et de gourmandise.

Tarif 65€ dégustation comprise

Contact hello@lorinehennebelle.fr .

Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

