Cuisines d’Afrique du Nord – Nina Medioni Hall Rennes 9 juin – 11 octobre Ille-et-Vilaine

Gratuit

La photographe Nina Medioni explore les traditions culinaires d’Afrique du Nord.

Cette série d’images est née du projet éditorial porté par la journaliste Farah Keram puis édité par Flammarion sous le titre Cuisines d’Afrique du Nord.

En 2021, Farah Keram a invité Nina Medioni à la suivre dans ce qui deviendra une aventure de 4 années. Elles partent ensemble à la rencontre des plats qui ont marqué l’enfance et la mémoire des cuisinières de la famille de Farah et de son cercle intime.

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Chacune leur a ouvert la porte de sa cuisine, qu’il s’agisse d’une petite pièce au cœur du 19ème arrondissement de Paris ou de la cour intérieure d’une maison de Biskra en Algérie. Dans ces lieux de l’intime, habituellement protégés des regards extérieurs, discussions animées et gestes de cuisine fusent dans un même élan.

À rebours d’un livre de recettes aux images figées, se dévoile ici dans un mouvement constant, plus qu’une pratique, un rituel pour invoquer un héritage commun.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-09T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-11T19:00:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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