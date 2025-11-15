Cuisines du monde Maison pour Tous Chantepie Samedi 15 novembre, 11h30 Ille-et-Vilaine

Pas de réservation préalable pour les visiteurs – Participation libre

Partage et dégustation de recettes de nombreux pays du monde, évènement organisé par Chantepie Initiatives.

L’association Chantepie Initiatives vous invite à sa 10ème édition des

« Cuisines du monde ».

Nous sommes heureux de fêter avec vous cet anniversaire.

Comme d’habitude, nous voulons que cet évènement soit un moment de partage, convivial et festif.

Cette année encore, plus d’une quinzaine de cuisinières et cuisiniers vous feront découvrir et déguster les plats de leurs pays.

Pour cette édition anniversaire 2025, le CCAS ainsi que des associations cantepiennes ont répondu, une nouvelle fois à notre invitation : AgirAbcd, Cant’échanges, Cantharella, Chantepie Solidarités Nord-Sud et L’écho des ruisseaux.

Rejoignez-nous pour célébrer les 10 ans des « Cuisines du monde ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T11:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-15T14:00:00.000+01:00

Maison pour Tous 86 Avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine