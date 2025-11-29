Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cuisines ton fâne Melle samedi 29 novembre 2025.

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Les ateliers de la Simplicité

Samedi 29 novembre de 10h à 12h

Tarifs de 12 à 20€
Réservation 05 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

L'anti-gaspi s'invite dans ta cuisine avec plein d'astuces écologiques, économiques et ludiques pour ne plus rien jeter.

5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82  louise.simplicite@mailo.com

