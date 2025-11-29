Cuisines ton fâne Melle
Les ateliers de la Simplicité
Samedi 29 novembre de 10h à 12h
Tarifs de 12 à 20€
Réservation 05 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
L’anti-gaspi s’invite dans ta cuisine avec plein d’astuces écologiques, économiques et ludiques pour ne plus rien jeter. .
5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com
