Cuisines ton fâne

5 Rue du Bourgneuf Melle Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Cuisines ton fâne

Les ateliers de la Simplicité

Samedi 29 novembre de 10h à 12h

Tarifs de 12 à 20€

Réservation 05 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

L’anti-gaspi s’invite dans ta cuisine avec plein d’astuces écologiques, économiques et ludiques pour ne plus rien jeter. .

5 Rue du Bourgneuf Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 30 17 82 louise.simplicite@mailo.com

English : Cuisines ton fâne

German : Cuisines ton fâne

Italiano :

Espanol : Cuisines ton fâne

L’événement Cuisines ton fâne Melle a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Pays Mellois