Cuisinez la Normandie Cabourg

Cuisinez la Normandie Cabourg mercredi 29 octobre 2025.

Cuisinez la Normandie

Dans toute la ville Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-29

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-10-29

Envie de mettre la main à la pâte tout en (re)découvrant les saveurs normandes ? Les ateliers Cuisinez la Normandie invitent à un moment convivial, au cœur du terroir, en compagnie de chefs passionnés.

Au programme des recettes emblématiques de la région, des produits locaux à l’honneur, et surtout, des conseils de pros issus des cuisines de différents restaurants de Cabourg. Que l’on soit gourmet curieux ou cuisinier du dimanche, chacun repart avec de nouvelles idées… et de belles histoires à raconter autour de la table !

Programme détaillé

Le Bouche à Oreille Jeudi 30 octobre de 15h30 à 16h30

Atelier gourmand autour de la pomme Normande pour les grands-parents et petits-enfants (minimum 8 ans) pour un dessert Normand.

À la fin de la prestation, chacun repartira avec son dessert à emporter.

20€/personne, 8 places disponibles

Réservation au 02 31 91 26 80 ou contact@boucheaoreille-cabourg.fr

Le Grand Hôtel Mercredi 29 et jeudi 30 octobre de 15h à 17h

Confectionnez les emblématiques madeleines du Grand Hôtel, parfumez-les à votre goût, puis savourez-les lors d’un Goûter Proustien accompagné d’une boisson chaude.

30€/personne (atelier + goûter), place limitée

Réservation au 02 31 91 83 93 ou h1282-re1@accor.com

Thalazur Mardi 4 novembre à 10h30

Démonstration culinaire de la recette Mosaïque de Cabillaud aux algues, légumes de nos maraichers, huile d’aneth et ses perles de citron yuzu

Gratuit, 15 places disponibles

Réservation par mail commercial1.cabourg@thalazur.fr

Initiative de la Région Normandie. .

Dans toute la ville Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Cuisinez la Normandie

Want to get your hands dirty while (re)discovering the flavors of Normandy? The Cuisinez la Normandie workshops invite you to spend a convivial moment in the heart of Normandy, in the company of passionate chefs.

German : Cuisinez la Normandie

Haben Sie Lust, selbst Hand anzulegen und dabei die Geschmäcker der Normandie (wieder) zu entdecken? Die Workshops « Cuisine la Normandie » laden Sie zu einem geselligen Moment inmitten der Region und in Begleitung von passionierten Köchen ein.

Italiano :

Avete voglia di sporcarvi le mani e di (ri)scoprire i sapori della Normandia? I laboratori Cuisinez la Normandie vi invitano a trascorrere un momento conviviale nel cuore della Normandia, in compagnia di chef appassionati.

Espanol :

¿Le apetece ensuciarse las manos y (re)descubrir los sabores de Normandía? Los talleres Cuisinez la Normandie le invitan a pasar un momento agradable en el corazón de Normandía, en compañía de chefs apasionados.

L’événement Cuisinez la Normandie Cabourg a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cabourg