Cuisinez la Normandie Carentan-les-Marais

CCAS Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-11-06 09:30:00
fin : 2025-11-06 12:30:00

2025-11-06

Le CCAS participe à l’atelier Cuisinez la Normandie , organisé par la Région Normandie en partenariat avec la Banque Alimentaire de la Manche. Au menu convivialité, partage et découverte des produits locaux et de saison.   .

CCAS Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 17 

