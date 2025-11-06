Cuisinez la Normandie Carentan-les-Marais
Cuisinez la Normandie
CCAS Carentan-les-Marais Manche
Début : 2025-11-06 09:30:00
fin : 2025-11-06 12:30:00
Le CCAS participe à l’atelier Cuisinez la Normandie , organisé par la Région Normandie en partenariat avec la Banque Alimentaire de la Manche. Au menu convivialité, partage et découverte des produits locaux et de saison. .
CCAS Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 74 17
