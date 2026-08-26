Cuisinez la Normandie : Confection et dégustation de madeleines Jardins du Casino Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Cuisinez la Normandie : Confection et dégustation de madeleines

Jardins du Casino Grand Hôtel Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-31 2026-11-01

Avis aux gourmands ! Le Grand Hôtel propose un atelier culinaire autour de l’une des spécialités les plus emblématiques : la madeleine. Accompagnés par le chef pâtissier de l’établissement, les participants découvriront les secrets de fabrication des célèbres madeleines du Grand Hôtel…

Avis aux gourmands ! Le Grand Hôtel propose un atelier culinaire autour de l’une des spécialités les plus emblématiques : la madeleine.

Accompagnés par le chef pâtissier de l’établissement, les participants découvriront les secrets de fabrication des célèbres madeleines du Grand Hôtel, avant de les personnaliser avec le parfum de leur choix. L’atelier se poursuivra autour d’un Goûter Proustien, avec la dégustation des créations accompagnées d’une boisson chaude.

Un moment gourmand, entre savoir-faire pâtissier et univers de Marcel Proust, accessible à tous dès 10 ans.

Réservation par téléphone ou par mail. Limité à 12 personnes par atelier. .

Jardins du Casino Grand Hôtel Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 83 93 h1282-re1@accor.com

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English : Cuisinez la Normandie : Confection et dégustation de madeleines

Calling all food lovers! The Grand Hôtel is offering a cookery workshop centred on one of its most iconic specialities: the madeleine. Under the guidance of the hotel’s pastry chef, participants will discover the secrets behind the Grand Hôtel’s famous madeleines…

L’événement Cuisinez la Normandie : Confection et dégustation de madeleines Cabourg a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cabourg