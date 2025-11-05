Cuisinez la Normandie Donville-les-Bains
Cuisinez la Normandie Donville-les-Bains mercredi 5 novembre 2025.
Cuisinez la Normandie
3 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-11-05 18:00:00
fin : 2025-11-05 19:30:00
Date(s) :
2025-11-05
Comment cuisiner sans cuisson ? (édition sucrée).
Bienvenue dans ce cours de cuisine sans cuisson, avec un jeune talent Granvillais !
Vous apprendrez comment surprendre vos convives avec une recette simple à réaliser. .
3 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 12 77 87 73 contact@lastationcoworking.fr
