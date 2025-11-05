Cuisinez la Normandie Donville-les-Bains

Cuisinez la Normandie

3 Rue de la Passardière Donville-les-Bains Manche

Comment cuisiner sans cuisson ? (édition sucrée).

Bienvenue dans ce cours de cuisine sans cuisson, avec un jeune talent Granvillais !

Vous apprendrez comment surprendre vos convives avec une recette simple à réaliser. .

3 Rue de la Passardière Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 6 12 77 87 73 contact@lastationcoworking.fr

