Cuisinez la Normandie Goûter 100% normand Yvetot

Cuisinez la Normandie Goûter 100% normand
1 Rue Gustav Priés Yvetot Seine-Maritime
Début : 2025-10-29 14:30:00
fin : 2025-10-29
2025-10-29
Venez préparer un goûter 100% normand au centre socioculturel Saint-Exupéry et partager un moment convivial autour d’un café, d’une dégustation de jus et autres gourmandises de la région. .
1 Rue Gustav Priés Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 28 52 centresaintexupery@ccas-yvetot.fr
