Cuisinez la Normandie Je ux pâtisse Spécial jeu tangram en biscuits et tartelettes La Lucerne-d’Outremer

Cuisinez la Normandie Je ux pâtisse Spécial jeu tangram en biscuits et tartelettes
26 Rue de la Libération La Lucerne-d'Outremer Manche
2025-10-25 14:30:00
2025-10-25 17:30:00
2025-10-25
Jeu ux pâtisse spécial jeu de tangram en biscuits et tartelettes aux pommes râpées.
Vous découvrirez les principes de réalisation de la pâte sucrée la véritable pâte à tarte des pâtissiers.
Ensuite, nous concocterons ensemble des jeux de tangram en biscuits et pour changer des recettes classiques la tartelettes aux pommes râpées.
Le + ludique le tangram permet de multiples figures, vous découvrirez ainsi comment le transformer en jeu de société pour un nombre de participants illimité. .
+33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com
English : Cuisinez la Normandie Je ux pâtisse Spécial jeu tangram en biscuits et tartelettes
