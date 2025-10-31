Cuisinez la Normandie Je ux pâtisse Spécial jeu tangram en biscuits et tartelettes La Lucerne-d’Outremer

Cuisinez la Normandie Je ux pâtisse Spécial jeu tangram en biscuits et tartelettes La Lucerne-d'Outremer vendredi 31 octobre 2025.

Cuisinez la Normandie Je ux pâtisse Spécial jeu tangram en biscuits et tartelettes

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche

Début : 2025-10-31 14:30:00

fin : 2025-10-31 17:30:00

2025-10-31

Jeu ux pâtisse spécial jeu de tangram en biscuits et tartelettes aux pommes râpées.

Vous découvrirez les principes de réalisation de la pâte sucrée la véritable pâte à tarte des pâtissiers.

Ensuite nous concocterons ensemble des jeux de tangram en biscuits et pour changer des recettes classiques la tartelettes aux pommes râpées.

Le + ludique le tangram permet de multiples figures, vous découvrirez ainsi comment le transformer en jeu de société pour un nombre de participants illimité. .

26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com

English : Cuisinez la Normandie Je ux pâtisse Spécial jeu tangram en biscuits et tartelettes

