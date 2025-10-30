Cuisinez la Normandie Jeu ux pâtisse Spécial charlottes en verrine au caramel La Lucerne-d’Outremer
Cuisinez la Normandie Jeu ux pâtisse Spécial charlottes en verrine au caramel La Lucerne-d’Outremer jeudi 30 octobre 2025.
Cuisinez la Normandie Jeu ux pâtisse Spécial charlottes en verrine au caramel
26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 17:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Jeu ux pâtisse charlottes en verrine au caramel
Vous découvrirez
la réalisation des biscuits à la cuillère maison
la concoction du caramel beurre salé
l’élaboration de charlottes en verrine .
26 Rue de la Libération La Lucerne-d’Outremer 50320 Manche Normandie +33 6 74 90 14 57 gourmandisesludiques@gmail.com
English : Cuisinez la Normandie Jeu ux pâtisse Spécial charlottes en verrine au caramel
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cuisinez la Normandie Jeu ux pâtisse Spécial charlottes en verrine au caramel La Lucerne-d’Outremer a été mis à jour le 2025-10-14 par OT Granville Terre et Mer