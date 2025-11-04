Cuisinez la Normandie Mosaïque de Cabillaud aux algues Thalazur Cabourg Cabourg

Cuisinez la Normandie Mosaïque de Cabillaud aux algues

Thalazur Cabourg 44 avenue Charles de Gaulle Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 10:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Un moment gourmand placé sous le signe de la créativité et des produits locaux.

Au menu de cette démonstration la réalisation pas à pas de la recette Mosaïque de cabillaud aux algues, légumes de nos maraîchers, huile d’aneth et ses perles de citron yuzu .

Un joli mariage entre terre et mer, sublimé par des techniques de chef et des associations de saveurs raffinées. L’occasion idéale d’observer les gestes, poser ses questions et repartir avec une belle dose d’inspiration culinaire… à reproduire chez soi ou simplement à savourer des yeux ! .

Thalazur Cabourg 44 avenue Charles de Gaulle Cabourg 14390 Calvados Normandie commercial1.cabourg@thalazur.fr

English : Cuisinez la Normandie Mosaïque de Cabillaud aux algues

A gourmet moment dedicated to creativity and local products.

On the menu for this demonstration: a step-by-step recipe for « Mosaic of cod with seaweed, vegetables from our market garden, dill oil and yuzu lemon pearls ».

German : Cuisinez la Normandie Mosaïque de Cabillaud aux algues

Ein Gourmetmoment im Zeichen der Kreativität und der lokalen Produkte.

Das Rezept « Kabeljau-Mosaik mit Algen, Gemüse von unseren Gärtnern, Dillöl und Yuzu-Zitronenperlen » wird Schritt für Schritt gezeigt.

Italiano :

Un’esperienza gastronomica basata sulla creatività e sui prodotti locali.

Nel menu di questa dimostrazione: la ricetta passo passo del « Mosaico di merluzzo con alghe, verdure dei nostri orti, olio all’aneto e perle di limone yuzu ».

Espanol :

Una experiencia gastronómica basada en la creatividad y los productos locales.

En el menú de esta demostración: una receta paso a paso de « Mosaico de bacalao con algas, verduras de nuestra huerta, aceite de eneldo y perlas de limón yuzu ».

