Cuisinez le gibier !

Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 09:00:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-18

Atelier charcuterie/cuisine. Florent GILLET (Yvoy-le-Marron) charcutier-traiteur, vous dévoilera quelques-uns de ses secrets pour confectionner boudins blancs, saucisses et saucissons, rillettes et rillons

Atelier charcuterie/cuisine. Florent GILLET (Yvoy-le-Marron), charcutier-traiteur, vous dévoilera quelques-uns de ses secrets pour confectionner boudins blancs, saucisses et saucissons, rillettes et rillons. L’atelier se poursuivra autour du verre de l’amitié et de quelques dégustations puis chaque participant remportera quelques gourmandises 25 .

Maison de la Chasse et de la Nature Montrieux-en-Sologne 41210 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charcuterie/cuisine workshop. Florent GILLET (Yvoy-le-Marron), charcuterie-caterer, will reveal some of his secrets for making white puddings, sausages, rillettes and rillons

L’événement Cuisinez le gibier ! Montrieux-en-Sologne a été mis à jour le 2026-01-30 par ADT41