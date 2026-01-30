Cuisinez le gibier ! Vineuil

Cuisinez le gibier !

36 rue des Laudières Vineuil Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 09:30:00

fin : 2026-03-04 12:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Atelier charcuterie/cuisine. Arnaud GUILLON (Huisseau-sur-Cosson) charcutier-traiteur, vous dévoilera quelques-uns de ses secrets pour confectionner boudins blancs, saucisses et saucissons, rillettes et rillons. L’atelier se poursuivra autour du verre de l’amitié et de quelques dégustations puis chaque participant remportera quelques gourmandises 25 .

36 rue des Laudières Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

English :

Charcuterie/cuisine workshop. Arnaud GUILLON (Huisseau-sur-Cosson), charcutier-traiteur, will reveal some of his secrets for making white puddings, sausages, rillettes and rillons

