Cuisinez un brunch végétarien savoureux et coloré Saint-Molf

Cuisinez un brunch végétarien savoureux et coloré

Lycée Kerguenec Saint-Molf Loire-Atlantique

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13 11:30:00

2025-09-13

Rejoignez Lorine, cheffe nomade et designer culinaire, pour un atelier brunch végétarien haut en couleurs et en saveurs, à base de produits bio soigneusement sélectionnés, locaux et de saison.

Vous cuisinerez pendant 2h quatre recettes salées et sucrées inspirées des marchés et des saisons pancakes fluffy au sirop d’érable, tartine de brocamole et œuf bénédicte, légumes rôtis au miso et sauce yaourt aux herbes, muffing anglais, houmous à la betterave ou au potimarron, tarama végétal, carott cake, granola maison, pudding de graines de chia et abricot,labneh et fruits rôtis …

Tout au long de l’atelier, Lorine vous partage ses astuces, ses techniques et sa passion pour une cuisine végétale accessible, inventive et gourmande. Le petit groupe profite d’un cadre convivial et détendu, idéal pour apprendre, échanger, et surtout se régaler.

L’atelier se termine autour d’une belle tablée pour déguster ensemble ce brunch joyeux et gourmand, accompagné d’une boisson maison offerte par la cheffe.

Contact hello@lorinehennebelle.fr

Tarif 65€ dégustation comprise .

Lycée Kerguenec Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire hello@lorinehennebelle.fr

