Un atelier de cuisine sous le thème de l’art culinaire et de l’apéritif pour apprendre à surprendre vos invité-es ! En sous-groupe et supervisés par une experte, vous préparerez un cocktail et des bouchées apéritives originales avec les plantes sauvages comestibles de saison.

Quelques exemples du menu : choux craquelins salés à l’Alliaire, chips de plantes, verrine croquante Berce et noix de cajou, pain moelleux italien stracciatella et huile de figuier, cocktail mousse de lait et benoîte urbaine, etc.

L’atelier de cuisine comprend les ingrédients bio et locaux, la dégustation ensemble et les recettes à la fin.

Où se déroule l’Atelier ? Au sein de l’espace des Anciennes Cartoucheries à Rennes (avenue Jules Maniez, ligne B – arrêt La Courrouze)

Quel est le tarif? L’atelier est au prix de 49€

Comment je peux m’inscrire ? Les inscriptions à l’atelier sur notre site internet [www.par-chemins.fr](http://www.par-chemins.fr)

L’atelier sera maintenu à partir de 6 inscrit-es et limité à 15 participant-es maximum.

‍ Retrouvez toutes nos autres dates de balades et d’ateliers de cuisine [https://www.par-chemins.fr/balades-et-ateliers/](https://www.par-chemins.fr/balades-et-ateliers/)

☘️ Par Chemins est l’école des plantes sauvages comestibles à Rennes et en Bretagne. À travers des journées immersives thématiques, des ateliers de cuisine gastronomique ou des sorties en balade, on vous emmène découvrir toutes les belles facettes des plantes sauvages comestibles qui nous entourent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T18:00:00.000+02:00

https://wecandoo.fr/atelier/rennes-milena-anna-manger-aperitif-plantes-sauvages

Les Anciennes Cartoucheries Avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine