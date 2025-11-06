Cuisinier, Jarret & Donarier ‘HARPA’ en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Une sorte d’album photo partagé, un itinéraire de voyage inhabituel plein de surprises et de détours. Et tout de suite, une série de concerts a fait prendre corps à ce groupe autoproclamé.

Ces trois-là se rencontrent pour l’amour du son, pour une certaine idée des beautés fugaces qui traversent parfois la musique, pour l’écoute. Pour la joie qu’on éprouve à tout se permettre, à se pencher ensemble sur des poèmes et à les faire vivre. Un trio rare au son orchestral, large et plein de finesses, qui déploie ses ailes dans une sereine puissance collective.

Matthieu Donarier : saxophone, clarinette

Paul Jarret : guitare

Arnault Cuisinier : contrebasse

Cool jazz for quiet dreams

Dimanche soir, fin de semaine, le 38Riv ralentit le tempo. Place à la douceur du cool jazz, à ses lignes claires, ses tempos posés, ses harmonies feutrées. Inspirée par l’héritage de musiciens comme Chet Baker, Lee Konitz ou Shirley Horn, cette série de concerts met l’accent sur l’écoute, l’épure et le dialogue. Un moment simple, précis, sans fioritures — juste la musique, et ce qu’elle peut encore raconter quand tout se tait autour.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions — Tout est parti d’une invitation à jouer le jeu le plus simple, tant apprécié des musiciens au long cours : imaginer ensemble un répertoire où l’on peut tout apporter, compositions personnelles, pièces d’autres compositeurs, joies de l’instant.

Le dimanche 04 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 04 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

