Cuisinons ensemble Espace Socioculturel Paray-le-Monial

Cuisinons ensemble vendredi 9 janvier 2026.
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 EUR
Début : 2026-01-09 10:30:00
fin : 2026-05-29 13:30:00
2026-01-09 2026-01-23 2026-02-06 2026-02-20 2026-03-06 2026-03-20 2026-04-03 2026-04-17 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-26 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-18 2026-10-02
Cuisinons ensemble et partageons le repas en toute convivialité. .
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 22 07 29
