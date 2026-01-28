Cuisinons les plantes sauvages Écluzelles

Cuisinons les plantes sauvages

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Partez à la découverte des plantes comestibles que l’on peut retrouver autour du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles. Cueillez et cuisinez les plantes à la Maison des Espaces Naturels. Il ne vous restera plus qu’à déguster !

Intervenant Elsa Delahaye

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h15 à la Maison des Espaces Naturels, 28 rue Étienne Malassis, 28500 Écluzelles 5 .

28 Rue Etienne Malassis Écluzelles 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contactmen@dreux-agglomeration.fr

English :

Discover the edible plants found around the Mézières-Ecluzelles lake. Pick and cook the plants at the Maison des Espaces Naturels. All that’s left to do is enjoy!

