Cuisinons l’ortie ! Châtellerault
Cuisinons l’ortie ! Châtellerault jeudi 18 septembre 2025.
Cuisinons l’ortie !
La Station Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Hugo, fin gourmet, et Sophie, référente des ateliers cuisine »Belles et Sauvageonnes Comestibles de nos Jardins » de l’association Espri’ Kolibri, animent et partagent leurs expériences culinaires avec l’ortie lors de cette 23ième causerie. Ouvert aux cuisiniers débutants et aux confirmés. .
La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 81 98
English : Cuisinons l’ortie !
German : Cuisinons l’ortie !
Italiano :
Espanol : Cuisinons l’ortie !
L’événement Cuisinons l’ortie ! Châtellerault a été mis à jour le 2025-09-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne