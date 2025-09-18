Cuisinons l’ortie ! Châtellerault

La Station Châtellerault Vienne

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Hugo, fin gourmet, et Sophie, référente des ateliers cuisine »Belles et Sauvageonnes Comestibles de nos Jardins » de l’association Espri’ Kolibri, animent et partagent leurs expériences culinaires avec l’ortie lors de cette 23ième causerie. Ouvert aux cuisiniers débutants et aux confirmés. .

La Station Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 92 81 98

