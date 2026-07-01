Cuisinons sur le thème de l’ours, Maison des Associations à Zegerscappel (59) FRANCE, Bollezeele
samedi 3 octobre 2026 · Maison des Associations à Zegerscappel (59) FRANCE · Bollezeele
Informations pratiques
Cuisinons sur le thème de l’ours Samedi 3 octobre, 14h30 Maison des Associations à Zegerscappel (59) FRANCE Nord
10 places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Enfile ton tablier et prépare-toi à mettre la main à la pâte lors d’un atelier gourmand plein de surprises.
Une activité conviviale pour découvrir, créer et savourer une délicieuse réalisation faite-maison.
Dégustation à l’issue de l’atelier
Maison des Associations à Zegerscappel (59) FRANCE 3 Chemin de Cassel Bollezeele 59470 Nord Hauts-de-France 03 28 68 93 09 [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 68 90 03 »}] Atelier cuisine Parking à proximité
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