Cuisinons sur le thème de l’ours, Maison des Associations à Zegerscappel (59) FRANCE, Bollezeele

Informations pratiques

Cuisinons sur le thème de l’ours Samedi 3 octobre, 14h30 Maison des Associations à Zegerscappel (59) FRANCE Nord

10 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Enfile ton tablier et prépare-toi à mettre la main à la pâte lors d’un atelier gourmand plein de surprises.

Une activité conviviale pour découvrir, créer et savourer une délicieuse réalisation faite-maison.

Dégustation à l’issue de l’atelier

Maison des Associations à Zegerscappel (59) FRANCE 3 Chemin de Cassel Bollezeele 59470 Nord Hauts-de-France 03 28 68 93 09 [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 68 90 03 »}] Atelier cuisine Parking à proximité

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