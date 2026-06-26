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Cuisse de bœuf à la broche Rue de la Fontaine Lételon

Cuisse de bœuf à la broche Rue de la Fontaine Lételon lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Rue de la Fontaine
Adresse
Guinguette Chez Lysou
Ville
03360 Lételon
Département
Allier
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
25 25 25

Lételon

Cuisse de bœuf à la broche

Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Dîner dansant avec cuisse de bœuf à la broche, animé par David Kasmareck.
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Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Dinner dance featuring spit-roasted beef leg, hosted by David Kasmareck.

L’événement Cuisse de bœuf à la broche Lételon a été mis à jour le 2026-06-26 par Montluçon Tourisme