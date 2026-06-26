Cuisse de bœuf à la broche Rue de la Fontaine Lételon lundi 13 juillet 2026.

Lételon

Cuisse de bœuf à la broche

Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Dîner dansant avec cuisse de bœuf à la broche, animé par David Kasmareck.

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Rue de la Fontaine Guinguette Chez Lysou Lételon 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Dinner dance featuring spit-roasted beef leg, hosted by David Kasmareck.

L’événement Cuisse de bœuf à la broche Lételon a été mis à jour le 2026-06-26 par Montluçon Tourisme