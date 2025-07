Cuisseaux de taureaux à la broche avenue du Général de Gaulle Pélissanne

Cuisseaux de taureaux à la broche avenue du Général de Gaulle Pélissanne dimanche 13 juillet 2025.

Cuisseaux de taureaux à la broche

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 20h. avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

La Société Taurine Paul Ricard de Pélissanne participe, comme chaque année, aux célébrations de la Fête nationale avec un repas en plein air dans le cadre rafraîchissant du Parc Saint-Martin !

Avant de profiter des festivités offertes par la ville en cette veille de 14 juillet, la Société Taurine propose un repas en plein air, avec le traditionnel taureau à la broche.



Le menu complet

– Cuisseaux de taureau à la broche

– Riz camarguais

– Fromage

– Dessert

– Café



Une soirée conviviale au coeur de Pélissanne et ses festivités ! .

avenue du Général de Gaulle Parc Saint-Martin Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

As every year, the Société Paul Ricard offers you the opportunity to share an outdoor dining for the National Day in Pélissanne.

German :

Die Société Taurine Paul Ricard de Pélissanne beteiligt sich wie jedes Jahr an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag mit einem Essen unter freiem Himmel in der erfrischenden Umgebung des Parc Saint-Martin!

Italiano :

La Société Taurine Paul Ricard de Pélissanne partecipa ogni anno alle celebrazioni della Fête Nationale con un pasto all’aperto nel rinfrescante Parc Saint-Martin!

Espanol :

La Société Taurine Paul Ricard de Pélissanne participa cada año en las celebraciones de la Fête Nationale con una comida al aire libre en el refrescante Parc Saint-Martin

L’événement Cuisseaux de taureaux à la broche Pélissanne a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Massif des Costes