Cuisson au four à bois – Néons-sur-Creuse, 15 juin 2025 09:30, Néons-sur-Creuse.

Indre

Cuisson au four à bois Néons-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-15 09:30:00

fin : 2025-07-13 12:00:00

Date(s) :

2025-06-15

2025-06-29

2025-07-13

2025-07-27

2025-08-10

2025-08-24

2025-09-07

L’association touristique reprend ses activités boulangères. En complément de la cuisson du pain, nous aurons aussi des plaques de pizzas à votre disposition.

Petit marché campagnard, cuisson et vente de pains et pizzas cuits au feu de bois, produits fermiers. .

Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 53 56 neons-mairie@wanadoo.fr

English :

The tourist association resumes its baking activities. In addition to baking bread, we will also have pizza plates at your disposal.

German :

Der Tourismusverband nimmt seine Bäckereiaktivitäten wieder auf. Zusätzlich zum Brotbacken werden wir auch Pizzableche zu Ihrer Verfügung haben.

Italiano :

L’associazione turistica riprende le attività di panificazione. Oltre a preparare il pane, avremo a disposizione anche le pizze.

Espanol :

La asociación turística reanuda sus actividades de panadería. Además de hornear pan, también dispondremos de pizzas.

L’événement Cuisson au four à bois Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-05-21 par Destination Brenne