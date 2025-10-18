Cuite du four tuilier Route des Pérelles La Roche-Vineuse
Cuite du four tuilier
Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
Une aventure hors du temps pour retrouver les techniques et gestes des tuiliers de la période gallo-romaine.
La construction de ce four tuilier, expérience d’archéologie expérimentale, a débuté en 2011. .
Route des Pérelles Carrières de La Lie La Roche-Vineuse 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté carrieres.lalie@laposte.net
