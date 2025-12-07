Cuivres de Noël Altkirch

Les « Cuivres de Noël » sont de retour à Altkirch le 7 décembre 2025, format MasterClass pour la réalisation d’un répertoire de Noël, sous la Direction de Philippe Wendling. Accès libre mais réservation obligatoire

Evènement programmé par le « Groupement des Sociétés de Musique Mulhouse Sundgau » et la ville d’Altkirch, dans le cadre de la Forêt Enchantée, a destination de tous les musiciens amateurs ou professionnels de la famille des cuivres, sans limite d’âge…

Le repas et les collations sont gracieusement offerts par la ville d’Altkirch à tous les participants.

Ce rendez-vous, qui se perpétue depuis de longues années, rassemble des musiciens de tout de le département, mais aussi du sud de l’Allemagne et de la proche Suisse.

En une seule journée très concentrée, les musiciens qui se retrouvent dans cet orchestre éphémère, sous la direction de Philippe Wendling bien rodé à ce type d’exercice, mettent sur pieds un programme musical d’environ 1 heure.

A 16h la « parade » déambule tout en musique sur les airs les plus connus de Noël, dans les rues d’Altkirch pour se rendre de la Halle au Blé sur le parvis de notre Dame de l’Assomption, où ils clôtureront leur journée par un Concert de Noël. .

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 97 36 44 jmschnecken@orange.fr

English :

The « Cuivres de Noël » are back in Altkirch on December 7, 2025, in a « MasterClass » format to perform a Christmas repertoire, under the direction of Philippe Wendling. Free admission, but booking essential

German :

Die « Cuivres de Noël » sind am 7. Dezember 2025 wieder in Altkirch, im Format « MasterClass » für die Realisierung eines Weihnachtsrepertoires unter der Leitung von Philippe Wendling. Freier Zugang, aber Reservierung erforderlich

Italiano :

I « Cuivres de Noël » tornano ad Altkirch il 7 dicembre 2025, in formato « MasterClass » per eseguire un repertorio natalizio, diretti da Philippe Wendling. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria

Espanol :

Los « Cuivres de Noël » vuelven a Altkirch el 7 de diciembre de 2025, en formato « MasterClass » para interpretar un repertorio navideño, bajo la dirección de Philippe Wendling. Entrada gratuita pero imprescindible reservar

