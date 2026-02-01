Cuivres en Choeur Place Jean Moulin Bavilliers

Cuivres en Choeur

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

La médiathèque de Bavilliers vous invite à une soirée musicale placée sous le signe de l’énergie et du partage avec le concert Cuivres en Chœur , proposé par le Conservatoire Henri-Dutilleux.

Ce concert met à l’honneur les instruments de la famille des cuivres, accompagnés de jeunes voix, pour offrir un moment musical accessible et convivial. Une belle occasion de découvrir la richesse sonore des cuivres dans un programme pensé pour tous les publics. .

Place Jean Moulin Centre Jean Moulin Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cuivres en Choeur

L’événement Cuivres en Choeur Bavilliers a été mis à jour le 2026-01-29 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)