Cuivres en fête Rencontre d’Harmonies au Manège Ordener à Senlis Senlis

6/8 Rue des Jardiniers Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 –

Gratuit

Début : 2025-10-08 20:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Dans le cadre de la semaine « Cuivres en Fête » organisée par le conseil départemental de l’Oise et l’UDEPA 60, l’Harmonie du conservatoire municipal de SENLIS reçoit l’Harmonie d’Estrées St Denis pour un concert le mercredi 8 octobre à 20h au Manège Ordener. 0 .

