Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0 salle tanka Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0

salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Concert de restitution des élèves de niveau Perfectionnement/CPES et des lauréats du stage de musique CPB 9.0 .

salle tanka 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 09 44 35 contact@cuivres-en-pays-basque.com

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English : Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0

L’événement Cuivres en Pays Basque (CPB) 9.0 Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque