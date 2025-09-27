[Cuivres n’Caux en fête] Rouxmesnil-Bouteilles

Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Cette année et comme chaque année, l’association Cuivres’ N Caux vous invite à son grand événement annuel « Cuivres’ N Caux en fête ».

Au programme de ces deux jours

>Le samedi 27 septembre à 15 h se déroulera un concert avec l’ensemble « Cormandie » composé de cornistes de toute la région.

>à 20h, les musiciens des associations Cuivres’ N Caux et POP’N CAUX vous proposent un concert autour d’airs connus.

Arrangements de chansons de Bourvil, Brassens, le lion est mort ce soir, en passant par les 7 mercenaires, My Funny Valentine, tout un programme ! .

Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 6 03 40 45 58 cuivresncaux@outlook.fr

