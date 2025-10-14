Culotte et crotte de nez La Palène Rouillac

Culotte et crotte de nez 2 et 3 avril 2026 La Palène Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T10:00:00+01:00 – 2026-04-02T10:50:00+01:00

Fin : 2026-04-03T10:00:00+01:00 – 2026-04-03T10:50:00+01:00

Création novembre 2015

Tout public à partir de 5 ans

Le Teaser est ICI

librement inspiré de l’œuvre d’Alan Mets

(ed. L’école des Loisirs)

conception Marie Blondel, Julien Bonnet

direction artistique Cie du Dagor (Marie Blondel, Julien Bonnet, Thomas Gornet)

Ils sont deux, sur un canapé. Ils montent dessus avec leurs chaussures, même ! Il y en a un qui s’endort tout le temps, et tout d’un coup en plus. Comme des enfants ? Pas forcément. Quand on est enfant, on s’endort facilement tout-le-temps-partout-tout-d’un-coup et surtout on rêve. Et, dans ses rêves, on peut jouer à tout et surtout-tout-d’un-coup faire des blagues. On s’imagine qu’on est libre. Mais, à deux, les disputes sont inévitables, pour des gâteaux, pour des trésors. Mais aussi, à deux, on est plus fort. On affronte sa peur de l’orage. On passe du coq au loup et de la souris au cochon. Ils sont comme ça ces deux-la, imprévisibles. Mais, là, sous nos yeux, ces deux-là sont-ils vraiment deux ? Ne seraient-ils pas les deux faces d’une même pièce, les deux âges d’un-e même Michel-le ?

Une nouvelle exploration du théâtre sans parole en direction du jeune public, avec comme question: « Comment vivre à deux malgré nos différences ? » et, comme contrainte : « Comment faire naître une situation théâtrale avec de simples objets du quotidien ? »

Une dramaturgie non-linéaire : Michelle et Michel sont le reflet de nos esprits, quand ceux-là se permettent de divaguer au gré de leurs rêves

avec Marie Blondel & Julien Bonnet

création lumière Claude Fontaine

scénographie Jean-François Garraud

musique originale Adrien Ledoux

costumes Sabrina Noiraux

photos Thierry Laporte

production Cie du Dagor

co-production et accueil en résidence DSN-Dieppe scène nationale / Théâtre Jean Lurçat-scène nationale d’Aubusson

avec le concours de l’Etat-Ministère de la Culture (DRAC Limousin) et le soutien du Conseil Régional du Limousin

avec l’aide de la SPEDIDAM

Thierry Laporte