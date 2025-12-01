Culte-Concert de Noël Benfeld
Culte-Concert de Noël
11 rue du docteur sieffermann Benfeld Bas-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-25 16:30:00
Avec la pasteure Solène ROSSA et la chanteuse soprano Olivia COSTA.
Ouvert à tous ! .
+33 3 88 74 42 17 contact@paroisse-protestante-benfeld.fr
