Culte-Concert de Noël

11 rue du docteur sieffermann Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 16:30:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Avec la pasteure Solène ROSSA et la chanteuse soprano Olivia COSTA.

Ouvert à tous ! .

11 rue du docteur sieffermann Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 contact@paroisse-protestante-benfeld.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Culte-Concert de Noël Benfeld a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du Grand Ried