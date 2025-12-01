Culte de Noël au Temple

1 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 10:15:00

fin : 2025-12-25

Date(s) :

2025-12-25

Le Temple protestant de Guebwiller invite à la célébration du Culte de Noël, un moment de recueillement et de joie pour célébrer la naissance du Christ.

Ce culte solennel, ancré dans la tradition protestante, rassemblera fidèles et sympathisants autour de la Parole, des prières et des chants qui rappellent le message de paix et d’espérance porté par Noël. La liturgie, portée par une atmosphère chaleureuse et fraternelle, permettra de méditer sur la signification profonde de cette fête chrétienne universelle. .

1 rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

L’événement Culte de Noël au Temple Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller