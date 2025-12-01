Culte de Noël Eglise St Matthieu Colmar

Culte de Noël Eglise St Matthieu Colmar jeudi 25 décembre 2025.

Culte de Noël Eglise St Matthieu

1 place du 2 février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 10:00:00

fin : 2025-12-25 11:15:00

Date(s) :

2025-12-25

Culte de Noël

Culte de Noël .

1 place du 2 février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr

English :

Christmas Worship

German :

Weihnachtsgottesdienst

Italiano :

Servizio di Natale

Espanol :

Servicio de Navidad

L’événement Culte de Noël Eglise St Matthieu Colmar a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme de Colmar