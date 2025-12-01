Culte musical Guebwiller
Culte musical Guebwiller dimanche 14 décembre 2025.
Culte musical
1 rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 11:15:00
Culte musical du 3ème Avent avec Caroline Fest, soprane et Claire Ledain à l’orgue.
1 rue des Chanoines Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 50 76 24
English :
3rd Advent musical service with Caroline Fest, soprano, and Claire Ledain, organ.
