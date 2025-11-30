Cultes de l’Avent à l’Eglise St Matthieu Colmar
Cultes de l’Avent à l’Eglise St Matthieu Colmar dimanche 30 novembre 2025.
Cultes de l’Avent à l’Eglise St Matthieu
1 place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-12-21 11:15:00
Date(s) :
2025-11-30
Culte de l’Avent
Culte du 1er de l’Avent dimanche 30 novembre
Culte du 2ème Avent dimanche 7 décembre
Culte du 3ème Avent dimanche 14 décembre
Culte du 4ème Avent dimanche 21 décembre .
1 place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr
English :
Advent Worship
German :
Gottesdienst im Advent
Italiano :
Servizio di Avvento
Espanol :
Servicio de Adviento
L’événement Cultes de l’Avent à l’Eglise St Matthieu Colmar a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Colmar