Cultes de l’Avent à l’Eglise St Matthieu Colmar

1 place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-12-21 11:15:00

2025-11-30

Culte de l’Avent

Culte du 1er de l’Avent dimanche 30 novembre

Culte du 2ème Avent dimanche 7 décembre

Culte du 3ème Avent dimanche 14 décembre

Culte du 4ème Avent dimanche 21 décembre .

1 place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

English :

Advent Worship

German :

Gottesdienst im Advent

Italiano :

Servizio di Avvento

Espanol :

Servicio de Adviento

