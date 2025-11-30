Cultes de l’Avent Eglise St Jean

7 avenue de Rome Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Culte du 1er de l’Avent dimanche 30 Novembre

7 avenue de Rome Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 60 59

English :

1st Advent service: Sunday November 30

German :

Gottesdienst zum 1. Advent: Sonntag, 30. November

Italiano :

1° servizio di Avvento: domenica 30 novembre

Espanol :

1ª misa de Adviento: domingo 30 de noviembre

L'événement Cultes de l'Avent Eglise St Jean Colmar a été mis à jour le 2025-11-05