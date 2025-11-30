Cultes de l’Avent Eglise St Jean Colmar
Cultes de l'Avent Eglise St Jean
7 avenue de Rome Colmar Haut-Rhin
Dimanche 2025-11-30 10:00:00
Culte du 1er de l’Avent dimanche 30 Novembre
Culte du 1er de l’Avent dimanche 30 Novembre .
7 avenue de Rome Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 60 59
English :
1st Advent service: Sunday November 30
German :
Gottesdienst zum 1. Advent: Sonntag, 30. November
Italiano :
1° servizio di Avvento: domenica 30 novembre
Espanol :
1ª misa de Adviento: domingo 30 de noviembre
