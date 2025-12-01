Cultes de l’Avent Eglise St Marc Colmar

Cultes de l’Avent Eglise St Marc

Dimanche 2025-12-14 10:00:00

Culte du 3ème Avent dimanche 14 décembre

1 rue de la Forge Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

English :

3rd Advent service: Sunday, December 14

German :

Gottesdienst zum 3. Advent: Sonntag, 14. Dezember

Italiano :

3° servizio di Avvento: domenica 14 dicembre

Espanol :

3er servicio de Adviento: domingo 14 de diciembre

