Cultes de l’Avent Eglise St Marc Colmar dimanche 14 décembre 2025.
1 rue de la Forge Colmar Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
Culte du 3ème Avent dimanche 14 décembre
1 rue de la Forge Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr
English :
3rd Advent service: Sunday, December 14
German :
Gottesdienst zum 3. Advent: Sonntag, 14. Dezember
Italiano :
3° servizio di Avvento: domenica 14 dicembre
Espanol :
3er servicio de Adviento: domingo 14 de diciembre
