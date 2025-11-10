CULTISSIME La Piel Que Habito Laval

CULTISSIME La Piel Que Habito Laval lundi 10 novembre 2025.

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Début : 2025-11-10 20:00:00

fin : 2025-11-10 22:00:00

2025-11-10

Film La Piel Que Habito

Après l’accident de voiture dans lequel sa femme a été victime de brûlures, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle peau sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute agression. Outre les années de recherche et d’expérimentation, il faut aussi à Robert un cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le premier jour où il est né, est la plus fidèle des complices. Quant au cobaye… .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne

