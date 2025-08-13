CULTISSIME Old Boy Laval

CULTISSIME Old Boy Laval lundi 27 avril 2026.

CULTISSIME Old Boy

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:15:00

fin : 2026-04-27 22:15:00

Date(s) :

2026-04-27

Film Old Boy

A la fin des années 80, Oh Dae-Soo, père de famille sans histoire, est enlevé un jour devant chez lui. Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, son seul lien avec l’extérieur est une télévision. Par le biais de cette télévision, il apprend le meurtre de sa femme, meurtre dont il est le principal suspect. Au désespoir d’être séquestré sans raison apparente succède alors chez le héros une rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Il est relâché 15 ans plus tard, toujours sans explication. Oh Dae-Soo est alors contacté par celui qui semble être le responsable de ses malheurs, qui lui propose de découvrir qui l’a enlevé et pourquoi. Le cauchemar continue pour le héros. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

English :

Film: Old Boy

German :

Film: Old Boy

Italiano :

Film: Old Boy

Espanol :

Película: Old Boy

L’événement CULTISSIME Old Boy Laval a été mis à jour le 2025-08-13 par LAVAL TOURISME