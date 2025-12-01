CULTISSIME V pour Vendetta Laval

CULTISSIME V pour Vendetta

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Début : 2025-12-15 20:15:00

fin : 2025-12-15 22:15:00

2025-12-15

Film V pour Vendetta

Londres, au 21ème siècle…

Evey Hammond ne veut rien oublier de l’homme qui lui sauva la vie et lui permit de dominer ses peurs les plus lointaines. Mais il fut un temps où elle n’aspirait qu’à l’anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente. Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait que son pays ait perdu son âme et se soit donné en masse au tyran Sutler et à ses partisans.

Une nuit, alors que deux « gardiens de l’ordre » s’apprêtaient à la violer dans une rue déserte, Evey vit surgir son libérateur. Et rien ne fut plus comme avant.

Son apprentissage commença quelques semaines plus tard sous la tutelle du mystérieux « V ».. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

English :

Film: V for Vendetta

German :

Film: V für Vendetta

Italiano :

Film: V per Vendetta

Espanol :

Película: V de Vendetta

