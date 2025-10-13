CULTISSIME Zodiac Laval

CULTISSIME Zodiac Laval lundi 13 octobre 2025.

CULTISSIME Zodiac

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-13 20:00:00

fin : 2025-10-13 22:00:00

Date(s) :

2025-10-13

Film Zodiac

Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur de l’Amérique. Prodigue en messages cryptés, il semait les indices comme autant de cailloux blancs, et prenait un malin plaisir à narguer la presse et la police. Il s’attribua une trentaine d’assassinats, mais fit bien d’autres dégâts collatéraux parmi ceux qui le traquèrent en vain.

Robert Graysmith, jeune et timide dessinateur de presse, n’avait ni l’expérience ni les relations de son brillant collègue Paul Avery, spécialiste des affaires criminelles au San Francisco Chronicle. Extérieur à l’enquête, il n’avait pas accès aux données et témoignages dont disposait le charismatique Inspecteur David Toschi et son méticuleux partenaire, l’Inspecteur William Armstrong. Le Zodiac n’en deviendrait pas moins l’affaire de sa vie, à laquelle il consacrerait dix ans d’efforts et deux ouvrages d’une vertigineuse précision… .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

