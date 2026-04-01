Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Place Michel Paulus Eurre
Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Place Michel Paulus Eurre mercredi 22 avril 2026.
Eurre
Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière
Place Michel Paulus Le campus Ecosite du Val de Drôme Eurre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Marc Khanne | 2025 | 55’ | France | Documentaire
Excès d’eau, manque d’eau, sécheresses, inondations, leurs conséquences dramatiques sont-elles inévitables ?
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Place Michel Paulus Le campus Ecosite du Val de Drôme Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Marc Khanne | 2025 | 55? | France | Documentary
Too much water, too little water, droughts, floods are their dramatic consequences inevitable?
L’événement Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Eurre a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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