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Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Place Michel Paulus Eurre

Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Place Michel Paulus Eurre mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Place Michel Paulus

Adresse : Le campus Ecosite du Val de Drôme

Ville : 26400 Eurre

Département : Drôme

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Eurre

Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière

Place Michel Paulus Le campus Ecosite du Val de Drôme Eurre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Marc Khanne | 2025 | 55’ | France | Documentaire
Excès d’eau, manque d’eau, sécheresses, inondations, leurs conséquences dramatiques sont-elles inévitables ?
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Place Michel Paulus Le campus Ecosite du Val de Drôme Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Marc Khanne | 2025 | 55? | France | Documentary
Too much water, too little water, droughts, floods are their dramatic consequences inevitable?

L’événement Cultiver la pluie projection Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Eurre a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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