Cultiver l’inattendu ou l’art de la rencontre Michaël Vessereau Place de l’Eglise Puget-Théniers

Cultiver l’inattendu ou l’art de la rencontre Michaël Vessereau

Place de l’Eglise Médiathèque Puget-Théniers Alpes-Maritimes

Tarif : – – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Entre philosophie douce, jeu de cartes et quelques miracles, ce spectacle célèbre la beauté de l’imprévu et la simplicité du moment partagé.

Cultiver l’inattendu, c’est accepter d’être surpris — par l’autre, par soi-même, et par la magie de l’instant.

.

Place de l’Eglise Médiathèque Puget-Théniers 06260 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 05 00 29

English :

Part gentle philosophy, part card game, part miracle, this show celebrates the beauty of the unexpected and the simplicity of shared moments.

Cultivating the unexpected means accepting to be surprised? by others, by ourselves, and by the magic of the moment.

German :

Zwischen sanfter Philosophie, Kartenspiel und einigen Wundern feiert dieses Schauspiel die Schönheit des Unerwarteten und die Einfachheit des gemeinsamen Moments.

Das Unerwartete zu kultivieren bedeutet, zu akzeptieren, dass man überrascht wird ? vom anderen, von sich selbst und von der Magie des Augenblicks.

Italiano :

In parte filosofia gentile, in parte gioco di carte e in parte miracolo, questo spettacolo celebra la bellezza dell’inaspettato e la semplicità del momento condiviso.

Coltivare l’inaspettato significa accettare di essere sorpresi dagli altri, da se stessi e dalla magia del momento.

Espanol :

En parte filosofía amable, en parte juego de cartas y en parte milagro, este espectáculo celebra la belleza de lo inesperado y la sencillez del momento compartido.

Cultivar lo inesperado significa aceptar ser sorprendido… por los demás, por uno mismo y por la magia del momento.

L’événement Cultiver l’inattendu ou l’art de la rencontre Michaël Vessereau Puget-Théniers a été mis à jour le 2025-10-28 par Communauté de Communes Alpes d’Azur