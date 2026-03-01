Cultiver son cerveau Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Cultiver son cerveau

A la bibliothèque on peut lire, étudier, en somme “cultiver son cerveau”.

C’est aussi ce que fait Morwena Latouche (EPHE – PSL) pour ses recherches mais… d’une autre manière ! La neuroscientifique cultive des cellules de cerveau humain pour mener ensuite ses recherches sur ce modèle “d’organoïdes” qui mime des parties entières de notre cerveau. Elle expliquera les objectifs et le déroulement de son travail passionnant.

Une rencontre organisée dans le cadre de la 4e édition de “Cerveaux en boutique”, organisée par l’Université PSL et l’association TRACES à l’occasion de la Semaine du Cerveau.

Entrée libre, sessions d’environ vingt minutes de 17h à 19h30.

N’hésitez pas à vous joindre au groupe même si vous n’êtes que de passage :)

Semaine du cerveau : « Cerveaux en boutique » dans le 5e

Le jeudi 19 mars 2026

de 17h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T17:00:00+02:00_2026-03-19T19:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire

