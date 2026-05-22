Cultivez votre curiosité de nuit au Musée ! Musée Dobrée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion de ce grand rendez-vous culturel, le musée Dobrée ouvre ses portes à toutes et tous gratuitement. Venez découvrir ou redécouvrir le musée Dobrée, ses jardins et ses riches collections permanentes : un voyage dans 500 000 ans d’histoire sur 5 continents.Et pour vous accompagner dans la découverte des œuvres, retrouvez à tous les étages de la maison romane, de nombreuses mini-médiations organisées par les équipes du musée !

Musée Dobrée Nantes 44100



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