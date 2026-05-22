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Cultivez votre curiosité de nuit au Musée ! Musée Dobrée Nantes

Cultivez votre curiosité de nuit au Musée ! Musée Dobrée Nantes

Cultivez votre curiosité de nuit au Musée ! Musée Dobrée Nantes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Dobrée

Adresse : 1 Place Jean V, 44100 Nantes, France

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 19:00 – 23:59
Gratuit : oui  Tout public 

À l’occasion de ce grand rendez-vous culturel, le musée Dobrée ouvre ses portes à toutes et tous gratuitement. Venez découvrir ou redécouvrir le musée Dobrée, ses jardins et ses riches collections permanentes : un voyage dans 500 000 ans d’histoire sur 5 continents.Et pour vous accompagner dans la découverte des œuvres, retrouvez à tous les étages de la maison romane, de nombreuses mini-médiations organisées par les équipes du musée !

Musée Dobrée Nantes 44100


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