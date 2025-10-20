Cultivons la santé ensemble soirée rencontre Douadic
Cultivons la santé ensemble soirée rencontre Douadic jeudi 2 avril 2026.
Cultivons la santé ensemble soirée rencontre
15 Rue du Bas Bourg Douadic Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-02 18:30:00
fin : 2026-04-02 20:30:00
Date(s) :
2026-04-02
Cultivons la santé ensemble en Brenne
Le jeudi 2 avril, des étudiants en médecine et kinésithérapie des universités d’Orléans et de Tours, organise une soirée d’échanges avec ateliers participatifs à destination des agriculteurs et pisciculteurs du territoire.
Cultivons la santé ensemble en Brenne
Le 2 avril, le Parc naturel régional de la Brenne, en partenariat avec la CPTS* du Pays des Mille Étangs, la Ville du Blanc et des étudiants en médecine et kiné des universités d’Orléans et de Tours, organise une soirée d’échanges avec ateliers participatifs à destination des agriculteurs et pisciculteurs du territoire.
Programme
– Échanges sur la santé physique, troubles musculo-squelettiques (TMS), sommeil, santé mentale
– Ateliers participatifs pour partager son expérience et échanger
– Moment convivial autour d’un verre et quelques toasts
Inscription avant le 29 mars
*CPTS association de pros de santé du territoire qui travaillent ensemble pour améliorer l’accès aux soins et développer des actions de prévention. .
15 Rue du Bas Bourg Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 43 16 13 40 cptspme36@gmail.com
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English :
Workshop organized by Familles Rurales.
L’événement Cultivons la santé ensemble soirée rencontre Douadic a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Brenne
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