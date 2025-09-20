Cultivons notre avenir ! Lab71 Dompierre-les-Ormes

Cultivons notre avenir ! Lab71 Dompierre-les-Ormes samedi 20 septembre 2025.

Cultivons notre avenir !

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Grâce à l’association 2tonnes et au ministère de la Culture, profitez d’ateliers pédagogiques ouverts à tous, pour apprendre à réduire votre empreinte carbone.

Accompagné par un animateur qui vous guidera par des jeux et quiz ludiques, découvrez des gestes simples qui font la différence et devenez acteur de notre futur commun ! .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

L’événement Cultivons notre avenir ! Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2025-08-25 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)